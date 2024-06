Stand: 28.06.2024 09:30 Uhr Busunfall op’e A24

Op’e Autobahn – de A24 – in Richt na Hamborg hen hett dat en sworen Unfall geven. In’e verleden Nacht is dor en Reisbus ut Polen vun’e Fohrbahn afkamen un mit’e Leitplank in’e Mitt tohoopstött. Dör Glassplitters sünd sössteihn Lüüd binnen in’n Bus in’t Gesicht to Schaden kamen. Negen vun jüm sünd na’t Krankenhuus na Schwerin henkamen. Man de Unfallsteed is nu al wedder freegeven.

