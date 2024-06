Stand: 27.06.2024 09:30 Uhr Striet över HHLA

In de Hamborgischen Börgerschop, dor hebbt se sik nochmal ornlich in de Hoor doröver, dat en Deel vun de HHLA verköfft warrn schall. De Linke un de AfD, de wüllt en Volksentscheid hebben, denn de Deal, de weer en Johrhunnert-Entscheiden. De CDU meent, de Senaat, de hett sik verrennt. Wirtschopssenatersch Melanie Leonhard vun de SPD, de meent, de Bedenken, de weren ahn Grund. Man all Parteien wüllt en Wannel hebben, dormit de Hamborger Haven nich den Ansluss verleren deit.

