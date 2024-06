Stand: 27.06.2024 09:30 Uhr Inbörgern na fief Johr

Minschen mit en utländ’schen Pass, de köönt sik vun hüüt af an na fief anstee vun betnu acht Johr inbörgern laten. Wokeen goot integreert is, de kann en düütschen Pass na drei Johr kriegen. Na dat ne’e Staatsbörgerschopsgesett dörv een sien ole Staatsbörgerschop beholen. In Hamborg harrn sik verleden Johr mehr as 7.500 Minschen inbörgern laten. De meisten ne‘en Börger in Hamborg, de kaamt ut Syrien, Afghanistan un den Iran.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch