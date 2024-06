Stand: 27.06.2024 09:30 Uhr Norderelvbrüüch warrt repareert

Bi‘n Togverkehr vun‘n Hamborger Hauptbahnhoff in Richt na Harborg hen gifft dat vune Midd vun Juli af an Maleschen. De Grund is, dat de Norderelvbrüüch nötig repareert warrn mutt. Lüüd, de mit’n Nah- un Fernverkehr ünnerwegens sünd, de mööt een Maand lang in de S-Bahn ümstiegen, wenn se över de Elv föhrn wüllt. Ok de Verkehr vun Waren is bedrapen. De schall blots twüschen Klock 9 an’n Avend un Klock 5 inne Fröh föhren. Dat warrt en ok ornlich wat in’n Haven marken.

