Mehr Geld för de Binnenbehöörd

De Hamborger Binnenbehöörd schall düütlich mehr wat an Geld kriegen. In den Plaan vun’n Huushoolt vun’n Senaat staht för de tokamen twee Johr tweehunnert Millionen Euro bavento mit binnen. Un dorvun warrt dat, wat de Tarifen na baven gahn doot un de Tolagen för de Polizei un Füerwehr betahlt. Man dor sünd ok goot hunnertachtig ne’e Arbeitssteden för Polizeilüüd mit binnen in dat Geld. Ok in’e Utrüsten schall Geld rinstecken warrn, in ne’e Leitsteden un in kloke Videoöverwachen.

