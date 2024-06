Stand: 26.06.2024 09:30 Uhr Hickhack üm dat Gröttermaken vun’n Haven

Siet de 90er Johren warrt dat al plaant, den Hamborger Haven in Richt na Westen hen, grötter to maken. Un nu tickt mitmal de Klock. Denn oplaatst in dree Johr mööt se mit de Boarbeiden dorför losleggen. Dat hett de SPD-Weertschopssenatersch Melanie Leonhard nu in’n Weertschopsutschuss vun’e Börgerschop seggt hatt, dat dat so weer. Bi den Tietplaan is de Stadt ok vun de Firma Eurogate afhängig. De Terminalbedriever is för de Details vun den Plaan tostännig. De Linke is bang, dat Eurogate hooch pokern kunn. Un de CDU maakt sik Sorgen, dat Kunnen vun’n Haven wiederhen doran twieveln kunnen an dat, wat de Haven so leisten kann.

