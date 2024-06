Stand: 26.06.2024 09:30 Uhr Julian Assange is en fre‘e Mann

Julian Assange is nu en fre’e Mann. Dat hett en Richtersch vun’e USA seggt. De Wikileaks-Grünner is bi ehr noch vöraf in en US-Gericht op en Eiland in’n Pazifik ween. Dor hett he seggt hatt, dat he schullig weer un gegen dat Spionaasch-Gesett verstött harr. Dat Ganze is en Deel vun en Deal mit‘e Justiz vun’e USA ween. Assange is nu op’n Weg na Australien hen na siene Heimat, dor wo siene Familje op em töven deit. Un dormit sünd nu woll veerteihn Johr vull mit dat ganze juristische Hickhack üm em vörbi.

