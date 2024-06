Stand: 26.06.2024 09:30 Uhr Düütschland gegen Däänmark

De DFB-Ölven mutt in dat Achtelfinaal vun’e Football-EM gegen Däänmark ran. Denn de Dänen, de hebbt de Vörrunn in jümehr Grupp as Twete afslaten. Gegen Serbien hebbt se güstern 0 to 0 speelt hatt. Un ok de Partie England gegen Slowenien is ahn Tor to Enn gahn. Un dormit staht de Englänner in de Grupp nu ganz bavenan.

