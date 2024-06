Stand: 26.06.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Un wat schall een dor groot wat to seggen: Dat is Sommer. De Sünn, de schient un de poor Wulken sünd blots Deko. Vundaag na dörtig Graad hentokamen, dat kunn ’n beten wat knapp warrn. Ganz wiet weg warrt wi aver nich dorvun ween. Opstunns sünd dat op’e Veddel al twintig Graad. Un morgen geiht de Dag eerst noch goot los. Later denn mischt sik de Regen woll wedder’n beten wat mit twüschen un dat Ganze dor denn aver bi Temperaturen vun knapp över dörtig Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch