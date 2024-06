Stand: 25.06.2024 09:30 Uhr Kinnerliek is woll vermisste Arian

Bi de Kinnerliek, de se in’n Landkreis Stood funnen hebbt, hannelt sik dat woll üm den vermissten Arian. Dat deel de Polizei in Rodenborg opstünns mit. En Buer weer de Liek güstern Namiddag wies worrn, as dat an’n Morgen heten dee. Rechtsmediziners schüllt de Liek nu ünnersöken un de Identität nipp un nau rutfinnen. De söss Johr ole Arian weer in’n April ut sien Öllernhuus in Bremervöör verswunnen. Över Weken weer na dat autistische Kind söcht worrn.

