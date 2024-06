Stand: 25.06.2024 09:30 Uhr Assange woll bald free

Opletzt seet Julian Assange, de Wikileaks grünnt harr, in Grootbritannien achter Trallen. Nu kunn he bald freekamen. Folgens de Gerichtsakten schall dat en Deal mit de US-Justiz geven. Assange schall noch düsse Week togeven, dat he gegen dat US-Spionaasch-Gesett verstött hett. Dorför schall he denn wedder na sien Heimat Australien trüchgahn könen. Vun Wikileaks weer to hören, dat Assange al gegen Kautschoon freekamen weer. Ok Grootbritannien schall he al verlaten hebben.

