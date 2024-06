Stand: 25.06.2024 09:30 Uhr Cum-Ex Verfohren instellt

Dat Verfohren gegen de fröheren Hamborger Bankier Christian Olearius is instellt worrn – vunwegen sien Sundheit. De 82-Jöhrige stünn wegen illegale Cum-Ex-Geschäften vun de Privatbank Warburg vör’t Bonner Landgericht vör’t Brett. Dör de Geschäften geev dat en Stüerschaden vun 280 Millionen Euro. CDU, Linke un AfD in de Hamborgsche Börgerschop sünd vergrellt över de Entscheden. Norbert Hackbusch vun de Linken weer dorvun utgahn, dat dat Verfohren Licht in de Saak bringt – un ok en Straaf.

