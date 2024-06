Stand: 25.06.2024 09:30 Uhr Oordeel wegen Gieselnahm an’n Flooghaven

Dat Hamborger Landgericht wart vundaag dat Oordeel för den Gieselnehmer vun den Hamborger Flooghaven kunddoon. Den 35-Jöhrigen warrt to Last leggt, dat he in’n November sien Kind wegsleept hett, denn op dat Vörfeld vun den Flooghaven karjoolt is un mit sien Dochter na de Törkei henflagen warrn wull. De Mann un sien fröhere Fro harrn sik vunwegen dat Sorgrecht för dat Kind in de Klatten. De Staatsafkaatschop verlangt twölf Johr Kaschott för den Mann.

