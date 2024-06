Stand: 25.06.2024 09:30 Uhr NDR fraagt

De Staat schull düütlich mehr gegen de Wahnungsnoot doon – dat hebbt meist 3.000 Minschen bi en NDR fraagt Ümfraag seggt, de man nich repräsentativ is. De mehrsten wünscht sik mehr Wahnungen, de de Staat föddern deit, mehr Sozjaalwahnungen un en scharpere böverste Grenz för Mieten. 9 vun 10 Hamborgers seggt, dat geev to wenig Wahnungen in de Stadt, de een ok betahlen kann.

