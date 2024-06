Stand: 25.06.2024 09:30 Uhr Verkehrsunfall op den Nincoper Diek

Verkehrsunfall in’n Süden vun Hamborg: Op den Nincoper Diek harr güstern Avend gegen Klock 7 en 18-Jöhrige sien Motorrad woll nich mehr in’n Griff un is liekto in en Auto scheest. De Motorradfohrer is dootbleven, sien 17-Jöhrige Bifohrersche is swoor an’t Lief to schaden kamen. De beiden Lüüd in’t Auto hebbt en beten wat afkregen un sünd na’t Krankenhuus bröcht worrn. Woans dat to den Unfall kamen is, dor kann de Polizei noch nix to seggen.

