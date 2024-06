Stand: 24.06.2024 09:30 Uhr Düütschland steiht in't Achtelfinaal

Bi de Football-EM sünd de düütsche Ölven un de Schwiez in't letzte Gruppenspeel mit 'n 1:1 utenannergahn. Bi de Partie in Frankfurt an'n Main hett Füllkrug den Utgliek in de Naspeeltiet henkregen. As Sieger in siene Grupp mutt Düütschland nu tokamen Sünnavend in Dortmund in't Achtelfinaal gegen den Tweten ut de Grupp C antreden. Dat twete Speel in de düütsche Grupp A hett Ungarn gegen Schottland mit 1:0 wunnen.

