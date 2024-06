Stand: 24.06.2024 09:30 Uhr St. Pauli hett woll ne'en Trainer

As dat utsüht, hett de FC St. Pauli en ne'en Trainer funnen. De NDR hett to weten kregen, dat Alexander Blessin de Nafolger vun Fabian Hürzeler warrn schall. Bi St. Pauli kriggt he sien eersten Cheftrainer-Posten in'n düütschen Profi-Football - toletzt weer he Trainer in Belgien. Blessin is en Stuttgarter Jung, un em warrt naseggt, sien Stil schall so in de Oort ween as bi Fabian Hürzeler. De is na den Bunnsliga-Opstieg mit St. Pauli na England na den FC Brighton hen wesselt.

