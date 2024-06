Stand: 24.06.2024 09:30 Uhr Wahlen maakt Scholz Sorgen

Bunnskanzler Olaf Scholz, de is in Sorg, wat de Wahlen angeiht, de in Düütschland un in't Utland anstaht. Dat hett he in't ARD-Sommer-Interview seggt. Op Frankriek ansnackt un de Neewahlen, de dor vörtrocken warrt, dor hett de SPD-Politiker ünnerstreken, dat he sik för de rechtsnationale Partei vun Marine Le Pen en Nedderlaag wünscht un en Erfolg för de annern Parteien.

