Stand: 24.06.2024 09:30 Uhr Olearius-Perzess geiht to Enn

In den Perzess gegen den fröheren Baas bi de Warburg Bank, Christian Olearius, dor steiht vunnamiddag dat Ordeel an. Wohrschienlich warrt dat Bonner Landgericht dat Verfohren instellen. Dat harr de Staatsanwaltschop beandraagt un jüst so Olearius siene Afkaten. Dor achter steken deit, de anslaan Gesundheit vun den 82-Johrigen. Vörsmeten harrn se em sworet Stüergeller bi Siet Bringen, in'n Tosamenhang mit so nöömte Cum-Ex-Geschäften.

