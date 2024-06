Stand: 24.06.2024 09:30 Uhr Na dat Füer in de Brecht-School

An de Brecht-School in St. Georg, wo dat Fredagavend brennen dee, dor fallt hüüt för de ölleren Schölerinnen un Schölers de Ünnerricht ut. Bi de Grundschool-Klassen löppt dat vunaf Klock halvig ölven normaal, seggt de Geschäftsföhrer Andreas Haase. Dat Füer in de Brecht-School an de Norderstraat, dat weer in'n Dackstohl losgahn, un löscht warrn kunn dat eerst na 'n poor Stünnen. Nu schüllt dor Gootachters ünnersöken, welke Rüüm noch to bruken sünd.

