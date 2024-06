Stand: 24.06.2024 09:30 Uhr Buten swümmen in Hamborg

Bi Bäderland maakt se hüüt all de Sommer-Freebäder op. In't Kaifu-Bad weer de Saison al in'n Mai losgahn. Bi de söss Sommer-Freebäder, de nu dortokaamt, dor sünd ünner annern ok Billstedt, Finkwarder un Neegraven mit dorbi. Tosamen mit de Ganzjohrs-Freebäder sünd dat denn nu 13 Bäder, wo de Lüüd in Hamborg buten swümmen köönt. Allens tosamenrekent tellt Bäderland över't Johr mehr as veer Millionen Gäst.

