Stand: 22.06.2024 09:30 Uhr Wedderstand gegen MSC-Deal

Dat gifft ne'n Wedderstand dorgegen, dat de Reederee MSC bi'n Havenbedriever HHLA mit ringeiht. De AfD un de Linken hefft in't Speel bröcht, man kunn de Hamborger Börgers över de Saak afstimmen laten. Dorto will de AfD in de Börgerschop en Andrag stellen un de Linke will, dat de Senat sülms sowat anstött. So as dat utsüht, warrt de Börgerschop Anfang Juli över'n Haven-Deal mit MSC beraten.

