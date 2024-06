Stand: 22.06.2024 09:30 Uhr Brand in Brecht-School

In Sankt Georg hett dat Dack vun de Brecht-School brennt. Dat Füer hett üm un bi süsshunnert Quadratmeters vun't Dack to Schannen maakt. Keeneen is verletzt worrn. Mehr as achtig Füerwehrlüüd weren dor. Ok noch an'n laten Avend söken se mit Kameras, de Warms wiesen köönt, wat op't Dack noch wat glööst. Nu warrt dorno söcht, woso dat Füer losgahn is.

