Stand: 22.06.2024 09:30 Uhr Milei in Düütschland

Argentiniens Präsident Javier Milei is vundaag in Hamborg. De Hayek-Sellschop tekent em för sien Politik mit en Medaille ut. Milei hett de Utgaven vun'n argentinischen Staat massiv kört un he maakt en Weertschopspolitik, de ultra-liberal is. Linke Organisatschonen hefft to Protesten in Hamborg opropen. Morgen is Milei denn in Berlin un warrt Bunnskanzler Olaf Scholz drapen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch