Stand: 22.06.2024 09:30 Uhr Rekens för Masken

Masken ut de Corona-Tiet kunnen för de Bunnsregieren noch bannig düer warrn. För de Kooplüüd, de de Masken levert hefft, gull domals: Wenn Masken nich rechttietig or in slechten Tostand levert worrn sünd, müss de Staat de Reken nich betahlen. Doch dat weer so nich rechtens, seggt nu dat Böverlandsgericht in Köln. Na Informatschonen vun NDR, WDR un SZ geiht dat üm 2,3 Milliarden Euro. Mach goot ween, dat de Kooplüüd nu veel Geld vun'n Staat naföddert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch