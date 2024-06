Stand: 22.06.2024 09:30 Uhr Unfall in'n Grindel

In'n Grindel hett dat in de Nacht en sworen Unfall geven. En Auto keem vun de Fohrbahn af un is mit en annern Wagen tosamenrasselt. In dat anner Auto is en Frau, de op'n Biföhrersitt seten hett, swoor to Schaden kamen. De süssuntwintig Johr ole Frau müss nootopereert warrn. De Polizei will rutfinnen, wat de Föhrer vun't Auto, dat vun de Fohrbahn afkeem, wat drunken harr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch