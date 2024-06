Stand: 21.06.2024 09:30 Uhr Liekers veel Lüüd wohrschaut, geiht Havendeal sien Weg

In’n Huusholtsutschuss vun‘e Börgerschop in Hamborg güng dat güstern üm den Instieg vun’e Rederee MSC bi den Havenbedriever HHLA. Un vörweg geev dat denn noch en öffentliche Anhören, de dat in sik hatt. Na ganze söss Stünnen hett de Utschuss to’n Sluss denn aver doch „Ja“ to seggt hatt. Un dat liekers vöraf Arbeitslüüd ut’n Haven, Logistik-Fachlüüd un ok welk vun Ümweltverbänn wohrschaut harrn, wat den Deal angeiht. Un ok vele Aktionärslüüd, de man blots en lütten Andeel harrn, de weren dorgegen. Ganz an’n Enn mutt nu aver noch de Börgerschop sülvst över dat ganze Geschäft afstimmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch