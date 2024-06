Stand: 21.06.2024 09:30 Uhr 17. Oktober ne’e Termin för‘t Westfield-Center

Nu schall dat woll doch wohrhaftig sowiet ween: Denn dat gifft wedder en ne’en Termin, wo se vun dat grote Inkoopscenter Westfield in’t Överseequarteer de Dören apen maken wüllt. Un dat schall nu de 17. Oktober ween. So tominnst seggt dat de Investor. Wat dat heet, gifft dat för 93 Perzent vun all de Flachen dor Hüerslüüd. De ganze Saak harrn se al mehrfach verschaven hatt. In’n Aprilmaand harr de Investor as Grund noch vun en Waterschaden snackt hatt, de eerstmal flickt warrn müss.

