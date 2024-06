Stand: 21.06.2024 09:30 Uhr Woans geiht dat wieder mit‘e Asylverfohren?

De Bunnsregeren will wiederhen kieken, wat Asylverfohren vöraf in Länner mööglich sünd, de nich to de EU tohören doot. Bet na’n Dezembermaand hen schall dor denn wat bi rutsuert ween un en Plaan op’n Disch liggen. Dat sä Bunnskanzler Olaf Scholz to de böversten Ministerlüüd vun’e Länner. To glieken Tiet brems Scholz aver ok, dat een nich to veel verlangen schull. In en Papeer, wat nu na jümehr Drapen op’n Disch liggen deit, dor steiht binnen, dat de Bunnsregeren sik aver blots dat, wat de sachkunnigen Lüüd seggt hebbt, ankieken wull un denn nochmal kickt, wat een dor vun maken kunn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch