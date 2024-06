Stand: 21.06.2024 09:30 Uhr Mangel an Fachlüüd in Kitas

De Kitas in Hamborg liedt dorünner dat jüm Fachlüüd fehlen doot. Deswegen springt jüm Minschen to Siet, de ut’e Leiharbeit kamen doot oder de Oppasstieden warrt körter maakt. Över düssen Tostand is güstern in’n Familien-Kinner- un Jugendutschuss vun’e Börgerschop snackt worrn. Üm un bi sösstig Arbeitslüüd ut Kitas un ok Öllern hebbt de öffentliche Anhören dorför bruukt hatt, üm jümehr Kritik lostowarrn. So as de Soziaalbehöörd dat seggt, sünd bet 2026 jedet Johr tweehunnert Fachlüüd bavento nödig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch