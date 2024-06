Stand: 21.06.2024 09:30 Uhr Ümbo vun Wahnblöck in Altna fardig

De SAGA hett över veer Johr lang henweg Hamborger Backsteen-Wahnblöck in Altna, wat de Warms dorbinnen angeiht, torechtmaakt un op Stand bröcht. Un nu sünd de Hüüs dor vun den vörmaligen Stadtboraat Gustav Oelsner ümboot. So as de Wahnungsbosellschop, de de Stadt tohören deit, to NDR 90,3 sä, müssen al alleen 100.000 Steen ut de hunnert Johr ole Fassaad nee maakt warrn. De Hüern dor in de rund 170 Wahnungen in’e Augustenborger Straat stiegt op söven Euro föfftig den Quadraatmeter.

