Stand: 21.06.2024 09:30 Uhr Football-EM: Ok Spanien is een Runn wieder

Bi de Football-Europameisterschop steiht nu ok de Mannschop ut Spanien al vör de Tiet för dat Achtelfinaal fast. De Spanier hebbt Italien güstern Avend mit een to null een op’e Mütz geven. Man dat Tor hebbt de Italiener aver sülvst schaten hatt. Vördem hebbt noch England un Dänemark gegen’anner speelt hatt, wo dat mit een to een to Enn gahn is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch