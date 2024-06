Stand: 20.06.2024 09:30 Uhr Düütschland steiht in’t Achtelfinaal

Klatschen un johlen ok in Hamborg: Bi de Football-EM steiht Düütschland nu na dat twee to null gegen Ungarn al vör de Tiet as eerste Mannschop för dat Achtelfinaal fast. Alleen op dat Fanfest op dat Hilligengeistfeld hebbt teihndusende Lüüd hier bi uns in Hamborg fiert. De Tore hebbt Jamal Musiala un Ilkay Gündogan maakt hatt. Un in dat letzte Speel an’n Sünndag in Frankfort an’n Main mööt uns Lüüd gegen de Swiez ran, wo dat denn noch üm den Gruppensieg gahn deit.

