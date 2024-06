Stand: 20.06.2024 09:30 Uhr Senaat will mehr Geld utgeven

Wat de Staatskass in Hamborg angeiht, dor plaant de Senaat mit Rekoordutgaven. För de beiden tokamen Johr süht jümehr Vörslag för den Huusholt üm un bi 44 Milliarden Euro vör. Dat sünd meist söven Milliarden Euro mehr as noch dat letzte Mal. Fraaglich un nich nahollern, so snackt de CDU över den nu vörleggten Plaan. De Linke verlangt mehr Geld för soziale Saken. De AfD finnt de plaanten Investitschonen in’e Binnensekerheit goot. Un fraagt een de FDP, denn fehlt jüm in den Plaan, de nu op’n Disch liggen deit, de Angang ok wat an Geld to sporen.

