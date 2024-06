Stand: 20.06.2024 09:30 Uhr Binnenministerkonferenz

Dröfft Düütschland swoorkriminelle Lüüd na Afghanistan hen afschuven? Dor snackt nu de Binnenministers noch wieder över. Hamborgs Binnensenater Andy Grote meent, dat dorför en Reisweg maakt warrn mutt, de ok klappen deit. Ok Hamborgs Twete Börgermeistersch Katharina Fegebank will Swoorverbrekers na Afghanistan un Syrien hen afschuven. Bi de Grönen sünd se aver nich all düsse Menen, wiel dat in düsse Länner totalitäre Regerens an’e Macht sünd.

