Ümboplaan för'n Hamborger Hoff an'n Jungfernstieg

Plaant is dat al siet vele Johren: De „Hamborger Hoff“ an’n Jungfernstieg schall ümboot warrn. Un nu gifft dat de eersten Details dorto: So as NDR 90,3 dat wies worrn is, warrt dat Ladens blots noch in’t Parterr geven. Un denn kaamt dor noch Krögers un Weerstlüüd, Schrievstuven un Wahnungen mit hento. Mit den Ümbo, de al lang plaant is, schall dat tokamen Johr mit losgahn un denn alltohoop fief Johr lang duern. In düsse Tiet blifft de „Hamborger Hoff“ denn dicht.

