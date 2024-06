Stand: 20.06.2024 09:30 Uhr Jedet 5. Taxi in Hamborg emischoonsfree

Af tokamen Johr dröövt in Hamborg blots noch emischoonsfre’e Taxis tolaten warrn. Düssen Ümbo hett de Stadt betto mit knapp dree Komma söss Millionen Euro vöranholpen. In‘e verleden dree Johr hebbt se för knapp sövenhunnert E- oder Waterstoff-Taxis un bavento denn noch för spezjelle Statschonen, wo een de Autos gau wat laden kann, Geld för utgeven hatt. Dat is ut en Antwoort vun’n Senaat op en Anfraag vun’e SPD ruttolesen. Dorna to uurdelen is nu jedet föffte Hamborger Taxi emischoonsfree ünnerwegens.

