Stand: 19.06.2024 09:30 Uhr Drapen vun’e Binnenministers

Betto weer dat Tabu, dat Lüüd na Afghanistan hen afschaven warrt. Dat schall nu aver na den Messangreep vun Mannheim wat anners warrn. Un dor wüllt de Binnenministers af vundaag över snacken, ok op Vörslag hen ut Hamborg. Binnensenater Andy Grote hööpt, dat dor bi jümehr Drapen en klore Saak bi rutsueren deit. Ut Hamborg kummt ok de Vörslag, dat een dat ünner Straaf stellen deit, wenn Lüüd öffentlich en Kalifat in Düütschland verlangen doot oder wenn se dat öffentlich verlangen doot, dat dat islamsche Recht "Scharia" bi uns inricht warrn schall.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch