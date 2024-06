Stand: 19.06.2024 09:30 Uhr Israel maakt sik mehr praat un drauht

De Laag twüschen Israel un de Hisbollah in’n Libanon warrt ümmer keddeliger. Un op düsse Laag geiht Israel nu op in. Denn jümehr Armee snack vun Plaans, de afnickt weren för en Offensiev gegen de pro-iranische Miliz. Bavento stünnen jümehr Suldaten ok ümmer mehr praat för en mööglichen Insatz. Butenminister Israel Katz drauh dormit, dat se de Hisbollah in en mannichfoligen Krieg twei maken un den Libanon swoor wat drapen wullen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.06.2024 | 09:30 Uhr

