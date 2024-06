Stand: 19.06.2024 09:30 Uhr Woll vele Dode bi Pilgerfohrt

Bi de muslimsche Pilgerfohrt Hadsch sünd in Mekka so as dat utsüht woll hunnerte Minschen wegen de bannig dulle Hitt dor bi üm’t Leven kamen. De Narichtenagentur AFP snack vun minnstens 577 Dode un will dat vun Diplomatenlüüd ut Ägypten höört hebben. In Mekka liegt de Temperaturen al siet Daag bi bet to 50 Graad.

