Stand: 19.06.2024 09:30 Uhr Eerste Frachters wüllt Landstroom afnehmen

De Swiezer Rederee MSC will vun’n Julimaand af an mit ehr Frachters in Hamborg Landstroom afnehmen. MSC is dormit denn de eerste Rederee, de so en faste Afspraak mit de Stadt drapen hett. So as de Senaat dat seggt, kummt de Stroom to hunnert Perzent ut Quellen, de vun alleen wat nawassen doot. Bi Krüüzfohrtscheep hett Hamborg ok mit welk anner Redereen sone Landstroomverdrääg afslaten.

