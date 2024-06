Stand: 19.06.2024 09:30 Uhr Football-EM: Törkei un Portugal hebbt wunnen

Bi de Football-EM is in Hamborg güstern lang wat huupt worrn. Denn de Törkei hett ehr eerstet Gruppenspeel gegen Georgien mit dree to een wunnen hatt. Ok de Portugiesen hebbt wat to fiern hatt: Denn jümehr Mannschop harr an’n Avend de Tschechen mit twee to een na Bett hen schickt. Hüüt Avend Klock söss steiht denn dat twete Speel vun uns düütsche Natschonalmannschop op’n Plaan. In Stuttgart mööt uns Lüüd denn gegen dat Team ut Ungarn ran. Vörher gifft dat hier bi uns in Hamborg aver noch dat Speel Kroation gegen Albanien.

