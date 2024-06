Stand: 19.06.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Ümso mehr wi in den Dag rinkamen doot, ümso mehr kriegt wi de Sünn to sehn. Un rechttiedig to dat Düütschlandspeel hüüt Avend Klock söss schull dat vun’t Wedder her egens allens passen: blifft dröög, wenig Wulken un de Sünn kickt dör. Blots de Temperaturen speelt vundaag nich ganz so mit as een dat villicht geern harr. Denn mehr as good negenteihn Graad warrt dat vundaag nich. Opstunns sünd dat veerteihn Graad in Wandsbeek (Kl. 9:30). Un de Dag morgen warrt noch ’n Tick beter un noch ’n Tick warmer as vundaag.

