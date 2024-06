Stand: 18.06.2024 09:30 Uhr Mehr Kontrollen an'n Haven

De Düütsche Tull- un Finanzwarkschop BDZ will, dat dat mehr Kontrollen an'n Hamborger Haven gifft. Dor is jo graad bannig veel Kokain funnen worrn. Bummelig fiefuntwintig Tunnen hefft se dor in de Summ in't verleden Johr sekerstellt. De BDZ seggt: Mehr Sekerheitslüüd müssen her – veerhundert bruuk dat. Dat güng dorüm, dat Hamborg op de glieken Standards as de Havens in Rotterdam un Antwerpen keem. In Hamborg geev dat vergliekswies weniger Drogenkontollen – un so kunnen Smugglers hier goot wat dreihn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch