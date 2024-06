Stand: 18.06.2024 09:30 Uhr Wapenverbott op Bahnhööv

Vun morgen af an heet dat: weniger Wapen in Hamborgs Bahnhööv. Dat Wapenverbott gellt dor denn ok för Messen, Wopen to'n Hauen un Steken – un ok för Schreckschöötwapen – jümmer vun middags bet Middernacht. Dat hett de Bunnspolizei för de Tiet vun de Football-EM fastleggt. Wokeen sik nich an de ne'n Regeln hoolt, mut mit Huusverbott or Dwanggeld reken.

