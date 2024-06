Stand: 18.06.2024 09:30 Uhr Enig na Kita-Streik

Wekenlang hefft se streikt – nu is sik de Warkschop Verdi mit'n Kita-Bedriever vun de Stadt enig worrn. Na Informatschonen vun NDR 90,3 gifft dat för de Huusweertschops- un Putzlüüd twee Urlaubsdaag mehr – un ok en beten mehr Geld. Wo veel mehr exakt: Dat is noch nich rut. Man dat schall in'n Loop vun'n Dag bekannt maakt warrn.

