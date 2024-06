Stand: 18.06.2024 09:30 Uhr EU-Postens noch apen

Bi't EU-Sünnerdrapen in Brüssel sünd de hogen Postens noch nich vergeven worrn. Wat Ursula von der Leyen vun de CDU wedder Baassche vun de EU-Kommisschon warrt, is also noch nich kloor. Dat gifft Berichten, dat de konservativen Parteien woll geern mehr Postens för sik rutslaan wullen. Man seggt hefft se to de Berichten sülms noch nix.

