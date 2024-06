Stand: 18.06.2024 09:30 Uhr Reeperbahn-Angrieper in Psychiatrie

Vörgüstern hett jo en Mann op de Reeperbahn Lüüd mit en Hammer bedroht. De Polizei schütt em an. De negenundörtig Johr ole Mann is güstern denn in de Psychiatrie kamen. De Staatsafkaatschop seggt, he weer tominnst verminnert schuldfähig. He stünn ok ünner Verdacht, dat he rechtsextrem weer. Wat de Grund för de Attack weer, sä he woll nich.

