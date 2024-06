Stand: 18.06.2024 09:30 Uhr Drapen för Schoolkloos

Dat stinkt, de Döör geiht nich to, keen Klopapier un de Seep leddig: All dat weren Problemen, woso Schölers nich geern op Tolett gaht. Vundaag warrt in Berlin över de Saak snackt – bi't eerste düütsche Schooltolettendrapen. Mit dorbi sünd Lüüd ut de Politik, vun de Scholen un ut de Wetenschop. Se debatteert, wo de Situatschon beter maakt warrn kunn. Dor schullen ok konkrete Punkten utarbeidt warrn.

