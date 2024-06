Stand: 17.06.2024 09:30 Uhr Pläseerlichen EM-Start in Hamborg

De Fans all goot opleggt, narms Randale un veel Orange in de Stadt: Dat eerste Hamborger EM-Speel twüschen Polen un de Nedderlannen is goot över de Bühn gahn. Överall in de Stadt hebbt Fans vun de Oranjes un ut Polen tosamen fiert. En grötteren Twüschenfall geev dat op de Reeperbahn. En Mann hett Polizisten, Fans un Journalisten mit en Dackdecker-Hamer angrepen. Üm em to stoppen, müss de Polizei op em scheten. Dorna keem he na't Krankenhuus hen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch